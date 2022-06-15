Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma, İstanbul'a geldi Fenerbahçe Kulübünün Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan kiralandığını açıkladığı Armindo Tue Na Bangna (Bruma), İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Kulübünün Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan kiralandığını açıkladığı Armindo Tue Na Bangna (Bruma), İstanbul'a geldi. Gece saatlerinde Lizbon'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşan Portekizli oyuncuyu Fenerbahçe kulübü yetkilileri karşıladı. Havalimanında çalışanlar Bruma ile fotoğraf çektirdi. Portekizli futbolcunun yarın sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Spor Haberler

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