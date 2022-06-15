Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma, İstanbul'a geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma, İstanbul'a geldi

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Kulübünün Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan kiralandığını açıkladığı Armindo Tue Na Bangna (Bruma), İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Kulübünün Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan kiralandığını açıkladığı Armindo Tue Na Bangna (Bruma), İstanbul'a geldi.

Gece saatlerinde Lizbon'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşan Portekizli oyuncuyu Fenerbahçe kulübü yetkilileri karşıladı. Havalimanında çalışanlar Bruma ile fotoğraf çektirdi.

Portekizli futbolcunun yarın sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title