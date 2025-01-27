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Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Anderson Talisca İstanbul'a Geldi

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Anderson Talisca İstanbul'a Geldi
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Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından İstanbul'a ulaştı. Havalimanında sarı-lacivertli taraftarlarla buluşan Talisca, sağlık kontrollerine girecek ve kulüple sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Talisca'yı Fenerbahçe Kulübü yetkilileri karşıladı.

Kendisini havalimanı çıkışında bekleyen çok sayıdaki sarı-lacivertli taraftarın karşısına Fenerbahçe forması giyerek çıkan Talisca, aracına binmeden önce taraftarlara üçlü çektirdi ve alandan ayrıldı.

Anderson Talisca'nın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulüple anlaşma imzalaması bekleniyor.

Anderson Talisca'nın kariyeri

Futbola Brezilya'nın Bahia ekibinde başlayan Talisca, 2014-2015 sezonu öncesinde Portekiz'in Benfica ekibine transfer oldu.

Burada 2 sezon kalan Brezilyalı futbolcu, 2016-2018 yıllarında kiralık olarak Beşiktaş formasını giydi.

Siyah-beyazlı takımla 2016-2017 sezonunda şampiyonluk yaşayan Talisca, bonservisinin bulunduğu Benfica'nın Çin'in Guangzhou ekibiyle anlaşmasıyla Uzak Doğu'nun yolunu tuttu.

Üç yıllık Çin macerasının ardından Suudi Arabistan'a giden Talisca, 3,5 sezondur Al Nassr forması giyiyor.

Kariyerinde 1 Süper Lig, 2 Portekiz Ligi, 2 Portekiz Lig Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası kaldıran Talisca, en son şampiyonluğunu 2018-2019 sezonunda Çin Süper Ligi'nde yaşadı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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