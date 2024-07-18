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Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin oldu

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Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin'i kadrosuna kattı. Saint-Maximin, sarı-lacivertlilerin tarihindeki 4. Fransız futbolcu oldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertlilerin tarihindeki 4. Fransız futbolcu oldu.

Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin'i kadrosuna kattı. Son olarak Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında forma giyen 27 yaşındaki hücum oyuncusu kiralık olarak sarı-lacivertlilerde forma giyecek. Geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Saint-Maximin, dün gerçekleşen sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Hücumun her noktasında görev yapabiliyor

Saint-Etienne altyapısından yetişen Saint-Maximin, profesyonel kariyerine de yeşil-beyazlı kulüpte başladı. 2015 yılında Monaco'ya transfer olan hücum oyuncusu, Hannover ve Bastia takımlarında kiralık olarak forma giydi. Fransa Ligue 1 ekibi Nice'de 2 sezon top koşturan Saint-Maximin, 2019-2023 yılları arasında Premier Lig'de oynadı. Fransız futbolcu, Newcastle United'la başarılı performans sergilerken, geçtiğimiz yaz 30 milyon Euro bedelle Al-Ahli'ye imza attı. Saint-Maximin, son sezonunda 31 maçta görev yaptı ve 4 gol, 9 asist üretti.

27 yaşındaki oyuncu; sol kanat, sağ kanat, forvet arkası ve santrforda görev yapabiliyor. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun özellikle istediği isimlerden biri olan başarılı futbolcu, bu özellikleri ile sezon içerisinde farklı bölgelerde tercih edilebilir.

Fenerbahçe'nin 4. Fransız'ı oldu

Fenerbahçe formasını bugüne kadar 3 Fransız oyuncu terletti. 2004-2005 sezonunda transfer edilen Nicolas Anelka, kulüp tarihinin ilk Fransız ismi oldu. Temmuz 2017'de Lyon'dan transfer edilen Mathieu Valbuena ise 2 sezon sarı-lacivertli formayla mücadele etti. Fenerbahçe'nin son Fransız oyuncusu olan Adil Rami, 2019-2020 sezonunun sadece ilk yarısında takımda kaldı. 5 yılın ardından Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'nin 4. Fransız futbolcusu oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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