Fenerbahçe'de Abdou Aziz Fall'ın Portekiz kampına gidememe sebebi belli oldu

Fenerbahçe'de Abdou Aziz Fall'ın Portekiz kampına gidememe sebebi belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni transferi Abdou Aziz Fall, 'Schengen vizesi' olmadığı için Portekiz kampına gidemedi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde geleceğe yatırım transferi olarak kadrosuna kattığını açıkladığı Abdou Aziz Fall, takımıyla birlikte Portekiz kampına gidemedi.

SCHHENGEN VİZESİ YOK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni transferi Abdou Aziz Fall'ın neden Portekiz kampına dahil olamadığı ortaya çıktı. Haberde, 18 yaşındaki oyuncunun 'Schengen vizesi' olmadığı için Portekiz kampına gidemediği belirtildi.

İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe, bu yaz transfer döneminde Senagal'in Essanaye kulübünde forma giyen 18 yaşındaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden 5 yıllığına kadrosuna katmıştı. Genç oyuncu, Sarı-lacivertlilerin Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada ilk kez forma şansı buldu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti

Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan ile ilgili ortalığı karıştıran 'Rojava' iddiası! DEM Parti'den açıklama geldi

Öcalan ile ilgili ortalığı karıştıran "Rojava" iddiası! DEM Parti'den açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.