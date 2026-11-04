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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, ekibiyle yarın göreve başlayacak

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, ekibiyle yarın göreve başlayacak
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, ekibiyle birlikte yarın göreve başlayacak. 46 yaşındaki teknik adam, bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Liverpool ile Kadıköy'de oynanacak müsabakayı stadyumdan takip edecek.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, ekibiyle birlikte yarın göreve başlayacak.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun ekibiyle birlikte görevine yarın başlayacağı belirtildi. 46 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerin bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Liverpool ile Kadıköy'de oynayacağı müsabakayı stadyumdan takip edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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