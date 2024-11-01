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Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak

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Fenerbahçe, yeni takım otobüsünü resmi hesabından tanıttı. Yenilenen otobüsün arka tarafında 1959 yılı öncesi şampiyonluklarını simgeleyen '28 şampiyonluk kupası' görseli bulunuyor. Bu detay, başta Galatasaray olmak üzere bazı Süper Lig kulüpleri tarafından hoş karşılanmayabilir.

Süper Lig devi Fenerbahçe, takım otobüsünü yeniledi. Sarı-Lacivertliler resmi hesabından yaptığı paylaşımla yeni takım otobüsünü tanıtan bir video paylaşılırken, otobüsteki bazı detaylar gözlerden kaçmadı.

GÖZLERDEN KAÇMAYAN DETAY

Yeni takım otobüsünün arka tarafında Sarı lacivertli kulübün 1959 yılı öncesi şampiyonluklarını simgeleyen '28 şampiyonluk kupası' görseli, dikkatlerden kaçmadı.

Başta Galatasaray olmak üzere bazı Süper Lig kulüpleri 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılmaması gerektiği yönünde fikir belirtirken, Fenerbahçe uzun yıllardır bu şampiyonlukların sayılması konusunda çalışmalar yürütüyor.

İşte o detay ve yeni takım otobüsü;

Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak

Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak

Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak

Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (34)

Haber Yorumlarıpes kes:

Kendileri çalıp kendileri oynuyor

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Haber YorumlarıOliver:

Valla biz bakıp bakıp gülüyoruz, kızılacak bir şey yok bıraktık kendi hallerine...

Yorum Beğen240
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Haber YorumlarıSniper:

Gülüyoruz bu şikecilere

Yorum Beğen188
Yorum Beğenme39
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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Çakma yıldız. komik

Yorum Beğen193
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıYalçın civak:

başkanları şampiyonluk umutları tükendikçe taraftarı oyalamak için yeni bişeyler deniyor malum takımın taraftarlarıda bunu yiyor afiyet olsun

Yorum Beğen167
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıAslan41:

Niye kızalımki Ali baktı olmuyor seçim arabası gibi yapmış arabayı.Bu kafayla daha çok şampiyonluk bekleyebilirler, bırakın kendileri çalsın kendileri oynasın

Yorum Beğen144
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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Boş şeylerle avutuyorlar kendilerini

Yorum Beğen126
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

Boş işler

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Haber YorumlarıAhmet karabulut:

Başka nasıl bu taraftarı kandırsınlar ki) Taraftar da zaten hazır buna ! Koyunlar ve çobanlar ! Bu sene özellikle melim melim meleyecekler

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Haber YorumlarıAhmet Öz:

Çokta tın!

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme12
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