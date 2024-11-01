Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak

Süper Lig devi Fenerbahçe, takım otobüsünü yeniledi. Sarı-Lacivertliler resmi hesabından yaptığı paylaşımla yeni takım otobüsünü tanıtan bir video paylaşılırken, otobüsteki bazı detaylar gözlerden kaçmadı.

GÖZLERDEN KAÇMAYAN DETAY

Yeni takım otobüsünün arka tarafında Sarı lacivertli kulübün 1959 yılı öncesi şampiyonluklarını simgeleyen '28 şampiyonluk kupası' görseli, dikkatlerden kaçmadı.

Başta Galatasaray olmak üzere bazı Süper Lig kulüpleri 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılmaması gerektiği yönünde fikir belirtirken, Fenerbahçe uzun yıllardır bu şampiyonlukların sayılması konusunda çalışmalar yürütüyor.

İşte o detay ve yeni takım otobüsü;