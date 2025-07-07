Fenerbahçe'nin Yeni Sezon Öncesi Sağlık Kontrolleri Devam Ediyor

FENERBAHÇE Futbol A Takımının yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.

Futbolculardan; Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Kuzey Sapaz, Oğuz Aydın, Jayden Oosterwolde, Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek ve Mert Müldür, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Ekg ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.

Sarı-lacivertlilerin sağlık kontrolleri yarın devam edecek.