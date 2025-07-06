Fenerbahçe'nin Yeni Sezon Öncesi Sağlık Kontrolleri Başladı

Fenerbahçe'nin Yeni Sezon Öncesi Sağlık Kontrolleri Başladı
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Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni sezon öncesi sağlık kontrollerine başladı. Teknik kadro ve futbolcular kapsamlı sağlık testlerinden geçti.

FENERBAHÇE Futbol A Takımı'nın yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Sarı-lacivertli kulüpte teknik direktör Jose Mourinho, teknik kadro, futbolculardan Fred, Talisca, Cenk Tosun, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek, Diego Carlos, Ognjen Mimovic, Bartuğ Elmaz, Yiğit Efe Demir, Engin Can Biterge ve Doğukan Demir sponsor hastanede sağlık kontrolünden geçti.

EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.

Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri yarın devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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