Fenerbahçe'nin yeni hocası Jesus'un İstanbul'a gelişi de olaylı oldu! Helikoptere binerken az daha düşüyordu - Haberler

Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Portekizli teknik adam Jorge Jesus, sarı lacivertli kulüple sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

HAVALİMANINDA YÖNETİCİLER KARŞILADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ait özel uçakla Lizbon havalimanından yola çıkan ve 4 saat yolculuk yapan 67 yaşındaki deneyimli teknik adam TSİ 02.00'de İstanbul'a vardı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve kulüp görevlisi Can Gebetaş ile birlikte yolculuk yapan Jorge Jesus'u, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da sarı lacivertli yöneticiler karşıladı.

BUGÜN SÖZLEŞME İMZALAMASI BEKLENİYOR

Portekiz'den oğlu ve iki yardımcısıyla birlikte İstanbul'a gelen Jesus'un uçaktan indikten sonra helikopterle kalacağı yere götürüldü. Jesus'un, Çarşamba günü son görüşmeleri yaptıktan sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe Kulübü, Jesus'un gelişiyle ilgili olarak şu paylaşımı yaptı:

HELİKOPTERE BİNERKEN DÜŞÜYORDU

Öte yandan deneyimli teknik adam uçaktan indikten sonra helikoptere binmek isterken küçük bir kaza yaşadı. Portekizli teknik direktör, elindeki çantalarla birlikte helikoptere binmek üzereyken dengesini sağlayamadı. Son anda helikopterin kapısına çarparak duran Jesus'un koltuğa otururken ayağını tuttuğu görüldü.