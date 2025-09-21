Büyük coşku! Fenerbahçe'nin yeni başkanı tribünde böyle karşılandı

Haberler

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gerçekleşen seçimde Ali Koç'u mağlup eden Sadettin Saran Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Saran, tribünlerde coşkuyla karşılandı. O anlar kameralarca kaydedildi.

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul'u bugün toplandı. Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gerçekleşen seçimde tüm oylar sayıldı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ BAŞKANI BELLİ OLDU

Resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin yeni başkanı 257 oy farkla Sadettin Saran oldu. 7 yıllık Ali Koç dönemi böylece bitmiş oldu.

TRİBÜNDE BÜYÜK COŞKU

Seçim sonuçlarının belli olması üzerine Saran destekçilerinde büyük coşku yaşandı. Tribünlere çıkan Fenerbahçe'nin yeni başkanı coşkuyla karşılandı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Spor
