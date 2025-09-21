Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Sadettin Saran Seçildi

Fenerbahçe'nin yeni dönemde başkanlığa seçilen Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ve stat bitişinde yer alan Kenan Evren arazisinde gerçekleşti. Başkan adaylarından Sadettin Saran 12 bin 325 oy alarak yeni başkan seçilirken, Ali Koç 12 bin 68 oyda kaldı.

2018 yılında Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık görevi sonrası koltuğu devralan Ali Koç, 2021 ve 2024 yıllarında da başkan seçildi. Koç, 7 yılın sonunda yapılan seçimde Saran'a kaybetti.

Saran, sarı-lacivertlilerin 38. başkanı oldu

61 yaşındaki iş insanı Sadettin Saran aynı zamanda Fenerbahçe yüksek divan kurulu üyesi. 2001-2003 yılları arasında Aziz Yıldırım'ın başkanlığında futbol şube sorumlusu olarak yönetim kurulunda yer aldı. Sadettin Saran, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden ihraç edilmesine karşı dava açtı. Fenerbahçe Kulübü ile Sadettin Saran arasında 7 yıl süren kulüp üyeliğinden ihraç davasında Yargıtay, Sadettin Saran'ı haklı buldu. Saran yapılan seçimlerinde sarı-lacivertlilerin yeni başkanı oldu. Sadettin Saran aynı zamanda kulübün 38. başkanı oldu.

Fenerbahçe'de Faruk Ilgaz 3 ayrı dönemde, Ali Şen, Osman Kavrakoğlu ve Razi Trak ise 2'şer ayrı dönemde başkanlık yaptı.

Sadettin Saran kimdir?

Sadettin Saran, 30 Ağustos 1964'te ABD'nin Denver, Colorado şehrinde doğdu. Çocukluğunun bir dönemini Türkiye'de geçiren Saran, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Türkiye'de tamamladı. Ardından ABD'ye giderek Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği okudu ve spor bursuyla eğitim aldı. İngilizce, İspanyolca ve orta düzey Almanca bilen Sadettin Saran, Saran Holding ile medya, spor yayıncılığı ve turizm gibi sektörlerde yer alıyor. - İSTANBUL