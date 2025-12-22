Haberler

Fenerbahçe Kulübünün yeni amatör şubeler koordinatörü Yüksel Seçkin Saruhan oldu

Fenerbahçe Kulübü, Yüksel Seçkin Saruhan'ı yeni amatör şubeler koordinatörü olarak atadı. Başkan Sadettin Saran ile görüştü ve başarılı bir görev dönemi diledi. Bu atama öncesinde Fikret Çetinkaya ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübünde amatör şubeler koordinatörü, Yüksel Seçkin Saruhan oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türk sporuna önemli katkıları olan Yüksel Seçkin Saruhan, kulübümüzün yeni amatör şubeler koordinatörü oldu. Kulüp binasında Başkanımız Sadettin Saran ile bir araya gelen yeni amatör şubeler koordinatörümüz Yüksel Seçkin Saruhan'a görevinde sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, bugün yapılan bir başka açıklamada uzun yıllar amatör şubeler koordinatörü olarak hizmet eden Fikret Çetinkaya ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
