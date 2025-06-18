Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

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Fenerbahçe, 2024/25 sezonunu Süper Lig'de 84 puanla 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele etme hak kazanmıştır. Sarı-lacivertli ekibin muhtemel rakipleri arasında Benfica, Club Brugge, Rangers/Panathinaikos ve Feyenoord bulunmaktadır.

FENERBAHÇE'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Süper Lig'de 2024/25 sezonunu 84 puanla 2'nci tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazanmıştı. Sarı-lacivertli ekibin 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri şu şekilde;

Benfica

Club Brugge

Rangers / Panathinaikos

Feyenoord

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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