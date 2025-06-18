Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Fenerbahçe, 2024/25 sezonunu Süper Lig'de 84 puanla 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele etme hak kazanmıştır. Sarı-lacivertli ekibin muhtemel rakipleri arasında Benfica, Club Brugge, Rangers/Panathinaikos ve Feyenoord bulunmaktadır.
FENERBAHÇE'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Süper Lig'de 2024/25 sezonunu 84 puanla 2'nci tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazanmıştı. Sarı-lacivertli ekibin 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri şu şekilde;
Benfica
Club Brugge
Rangers / Panathinaikos
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor