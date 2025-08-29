Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Rakipleri Belli Oldu

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Dinamo Zagreb, Ferencvaros ve Stuttgart gibi takımlarla eşleşti. Turnuvanın finali İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig aşaması kura çekimi, Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi. Organizasyonda bu sezon Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Fenerbahçe ; Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) ile eşleşti. Sarı-lacivertliler; Aston Villa, Ferencvaros, Nice ve Stuttgart ile sahasında, Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, FCSB ve Brann ile deplasmanda karşılaşacak.

36 takım katılacak

Avrupa Ligi'nde geçen yıl hayata geçirilen ve bu sezon ikinci kez uygulanacak formatta 36 takım mücadele edecek. Bu sezon ligde Feyenoord, Go Ahead Eagles, Utrecht (Hollanda), Roma, Bologna (İtalya), Porto, Braga (Portekiz), Rangers, Celtic (İskoçya), Salzburg, Sturm Graz (Avusturya), Real Betis, Celta Vigo (İspanya), Aston Villa, Nottingham Forest (İngiltere), Lille, Lyon (Fransa), PAOK, Panathinaikos (Yunanistan), Young Boys, Basel (İsviçre), Freiburg, Stuttgart (Almanya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Fenerbahçe (Türkiye), Kızılyıldız (Sırbistan), Viktoria Plzen (Çekya), Ferencvaros (Macaristan), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Midtjylland (Danimarka), Ludogorets (Bulgaristan), FCSB (Romanya), Malmö (İsveç), Genk (Belçika), Brann (Norveç) yer alacak.

Lig formatı

Avrupa Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Turnuvanın finali, 20 Mayıs 2026'da İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Avrupa Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

1. hafta: 24-25 Eylül

2. hafta: 2 Ekim

3. hafta: 23 Ekim

4. hafta: 6 Kasım

5. hafta: 27 Kasım

6. hafta: 11 Aralık

7. hafta: 22 Ocak

8. hafta: 29 Ocak

Son 16 play-off turu: 19-26 Şubat 2026

Son 16 turu: 12-19 Mart 2026

Çeyrek final: 9-16 Nisan 2026

Yarı final: 30 Nisan-7 Mayıs 2026

Final: 20 Mayıs 2026 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
