Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri; Aston Villa, Dinamo Zagreb (D), Ferencvaros, Viktoria Plzen (D), Nice, FCSB (D), Stuttgart, Brann...
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri; Aston Villa, Dinamo Zagreb (D), Ferencvaros, Viktoria Plzen (D), Nice, FCSB (D), Stuttgart, Brann (D) oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri; Aston Villa, Dinamo Zagreb (D), Ferencvaros, Viktoria Plzen (D), Nice, FCSB (D), Stuttgart, Brann (D) oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor