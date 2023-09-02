Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi fikstürü belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nda mücadele edeceği takımlar ve maç programı açıklandı. İlk maçta evinde Nordsjaelland ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, diğer maçlarda ise Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile mücadele edecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nda mücadele edecek Fenerbahçe'nin fikstürü belli oldu. Sarı-lacivertliler ilk maçta evinde Nordsjaelland ile oynayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yapılan kura çekiminde Fenerbahçe, H Grubu'nda Bulgaristan'dan Ludogorets, Slovakya'dan Spartak Trnava, Danimarka'dan Nordsjaelland ile eşleşmişti. Sarı-lacivertlilerin maç programı da belli oldu.
Kanarya, grubun ilk maçında İstanbul'da Nordsjaelland ile karşılaşacak. İkinci maçta Spartak Trnava'ya konuk olacak Fenerbahçe, 3. maçta ise Ludogorets'i konuk edecek. Grubun 4. müsabakasında Bulgaristan'da Ludogorets ile oynayacak Fenerbahçe, 5. karşılaşmada ise deplasmanda Nordsjaelland ile mücadele edecek. Sarı-lacivertliler grup aşamasının son maçında sahasında Spartak Trnava ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki maç programı şöyle:
21 Eylül Perşembe
Fenerbahçe - Nordsjaelland
5 Ekim Perşembe
Spartak Trnava - Fenerbahçe
26 Ekim Perşembe
Fenerbahçe - Ludogorets
9 Kasım
Ludogorets - Fenerbahçe
30 Kasım
Nordsjaelland - Fenerbahçe
14 Aralık
Fenerbahçe - Spartak Trnava - İSTANBUL