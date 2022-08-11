Slovacko-Fenerbahçe rövanş maçı Tivibu'da Slovacko ile ilk karşılaşmasını 3-0 kazanan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı, 11 Ağustos Perşembe akşamı Tivibu'da yer alan S Sport kanalından naklen yayınlanacak. Slovacko ile ilk karşılaşmasını 3-0 kazanan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı, 11 Ağustos Perşembe akşamı Tivibu'da yer alan S Sport kanalından naklen yayınlanacak. Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu izleyicilerinin S Sport üzerinden izleyebileceği Slovacko- Fenerbahçe rövanş karşılaşması Türkiye saatine göre 11 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'de izlenebilecek. Sarı-lacivertli ekip 11 Ağustos'ta Çekya'nın Uherske Hradiste şehrinde oynanacak rövanş maçında Slovacko'ya konuk olacak. Avantajı elinde bulunduran Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasından başarılı bir sonuç elde etmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde bir tur daha mücadele etme şansı kazanacak. Spor AA / Furkan Gençoğlu Türk Telekom Fenerbahçe S Sport Spor Ekonomi Haberler

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