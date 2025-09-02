Fenerbahçe'nin transferini canlı yayında duyan Hasan Şaş küplere bindi: Komik ya bunlar

Spor yorumcusu Hasan Şaş, sporON YouTube kanalında canlı yayında olduğu sırada Fenerbahçe'nin Ederson transferine şahitlik etti.

CANLI YAYINDA ÖĞRENDİ, KÜPLERE BİNDİ

Hasan Şaş, Fenerbahçe'nin yeni transferi Ederson ile anlaşma haberini Fenerbahçeli eski futbolcu Semih Şentürk ile birlikte canlı yayında öğrendi. Ederson'un Sarı-lacivertlilere transfer olacağını duyan Şaş'ın oldukça sinirlendiği görüldü.

''KOMİK YA BUNLAR!''

Bu transfere dair yorum yapan Hasan Şaş, "Komik ya bunlar! Kerem transferi de komik, bunlar da komik. 1.5 aydır Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncuya gidiyorsun son 1 haftada resmi teklif yapıyorsun, fiyatı yükseltiyorsun ve alıyorsun. Eğer gerçekten böyle bir durum varsa ben Günay'la devam ederim, Ederson giderse gitsin. Ben bu karakterde oyuncuyu almam.'' dedi.

''BAŞKA KALECİ YOK MUYDU!''

Sözlerine devam eden Hasan Şaş, Fenerbahçe'nin bu transferde devreye girmesini eleştirerek, ''Ederson'dan başka kaleci yok muydu! Galatasaray bitirmek üzereydi. Bir strateji uyguluyordu. Belki son güne kadar 2 milyon euro daha düşürecekken, Fenerbahçe'nin araya girmesi bu transfer fiyatının yükselmesine neden olmamış mıdır? Başka kaleci yok mu yani, Fenerbahçeli yöneticiler, Galatasaray'ın Ederson ile 2 aydır ilgilendiğini bilmiyor mu? Başka kaleci yok muydu? Livakovic ile İrfan Can'la olmayacağı belli. 3 ayda hiçbir kaleci ile ilgilenmediler, Galatasaray'ın ilgilendiği kalecide araya girdiler ve fiyat yükseldi. Bu doğru mudur etik midir? Ben, Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncuya girmek istemem. Avrupa'da başka kaleci yok mudur?" sözlerini sarf etti.