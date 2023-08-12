Fenerbahçe'nin transferi Fred İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Manchester United'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Fred ile anlaşma sağladı. Fred, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin transferi konusunda anlaşma sağladığı Brezilyalı futbolcu Fred, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında İngiliz ekibi Manchester United'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Fred ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a geldi. Fred'i taşıyan uçak bugün saat 15.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Fred aracına binmeden önce kendisini bekleyen sarı-lacivertli taraftarların yanına giderek el salladı. - İSTANBUL