Haberler

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, yarın Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda sakatlıkları nedeniyle Edson Alvarez yer almazken, Levent Mercan kadroya dahil edildi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da belli oldu. Sakatlığını atlatan Levent Mercan kafileye dahil edilirken, sakatlığının nüksetme riski bulunan Edson Alvarez ise kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Cherif." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular

37 yıl sonra geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga

Sosyal medyada infial yaratan "Eş değiştirmeli" akım
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe

Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular

37 yıl sonra geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor

İngilizler Ferdi'nin yaptığını konuşuyor
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı

Bu özel gömleklerin kime hazırlandığını tahmin edemezsiniz!