Fenerbahçe'nin tesisine Jorge Jesus dokunuşu! Yeni halinin fotoğraflarına beğeni yağdı - Haberler

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Fenerbahçe'nin tesisine Jorge Jesus dokunuşu! Yeni halinin fotoğraflarına beğeni yağdı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı. Portekizli çalıştırıcı, yeni sezon öncesinde tam motivasyon oluşturmak adına talimatlarını verdi. Bu talimatlar doğrultusunda Can Bartu Tesisleri'nde düzenlemeler yapıldı.

Tecrübeli teknik adam Jorge Jesus, sadece saha içi değil saha dışında da tam motive olmuş bir takımla çalışmak adına ilk adımları attı. Tesislere kazanılan kupaların fotoğrafların asılmasını talep eden Jesus'un talepleri gerçekleştirildi. Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı bu çeşitli düzenlemelerin fotoğrafları ise sosyal medyada beğeni topladı.

Fenerbahçe'nin tesisine Jorge Jesus dokunuşu! Yeni halinin fotoğraflarına beğeni yağdı

Fenerbahçe'nin tesisine Jorge Jesus dokunuşu! Yeni halinin fotoğraflarına beğeni yağdı

Fenerbahçe'nin tesisine Jorge Jesus dokunuşu! Yeni halinin fotoğraflarına beğeni yağdı

Fenerbahçe'nin tesisine Jorge Jesus dokunuşu! Yeni halinin fotoğraflarına beğeni yağdı

"HÜCUM HÜCUM"

1959 yılı öncesi şampiyonluklarda dahil olmak üzere kazanılan tüm kupaların fotoğraflarının asıldığı tesislerde dikkat çeken bir diğer görselde "hücum hücum" yazıları oldu.

Fenerbahçe'nin tesisine Jorge Jesus dokunuşu! Yeni halinin fotoğraflarına beğeni yağdı

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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