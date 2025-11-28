Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Tedesco, Ferencvaros Maçını Değerlendirdi

Haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, takımının performansından memnun olduğunu belirtti. Tedesco, yaklaşan Galatasaray derbisine odaklandıklarını ve takımdaki eksikliklere rağmen mücadele edebilecek güçte olduklarını vurguladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan'ın Ferencvaros ekibiyle sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, takımının kolay maç kaybetmeyen bir ekip olduğunu dile getirdi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Tedesco, ilk olarak 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile oynanacakları derbi maça değindi.

Ferencvaros maçının bitiminden 1 saat sonra derbiye odaklandığını söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Derbinin Fenerbahçe için, Fenerbahçe ailemiz için, taraftarlarımız için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bir sonraki maça kadar 2-3 günümüz var. Derbi olunca hazırlanmak için bunun bir farkı yok çünkü bu tür maçlarda bahaneye yer yoktur. O maçta da çok iştahlı, hazır ve taze olacağız." ifadelerini kullandı.

Savunmada ilk 11'de sahaya sürdüğü Yiğit Efe Demir adına çok mutlu olduğunun altını çizen Tedesco, "Sezon boyunca sıfır dakika oynayıp böylesine bir rakibe karşı oynamak kolay değil. Kendisiyle gurur duyuyorum. Bütün takımla da normalden daha fazla gurur duyuyorum. Zor bir rakibe karşı, eksiklerimizle oynadık. Yiğit Efe 90 dakikayı tamamlayamadı. Maça giren isimler öz güvenli şekilde oyuna dahil oldular. Galibiyete de yakındık. Takımımın gösterdiği performanstan son derece mutluyum." açıklamasını yaptı.

Ferencvaros'un golünü kaydeden Varga'yı oyun içinde iyi savunduklarının da altını çizen Tedesco, şöyle konuştu:

"Normalden daha fazla ikili mücadele kazandık. Harika bir iş çıkardık. Oyuncularım dediğim her şeyi yaptılar. Onlara 'Varga'yla girdiğiniz ikili mücadelelerde kazanamayacağınızı düşünüyorsanız geri çekilin.' demiştim. Yediğimiz golde ise iyi bir orta geldi ve iyi bir kafa vuruşu yaptı. Dün de belirttiğim gibi bazı pozisyonları savunmak zordur."

"Asla inancımızı kaybetmedik"

Ferencvaros önünde takımdaki eksikliklerin etkisini gösterdiğini ancak bu durumu iyi şekilde telafi ettiklerini söyleyen Tedesco, bahane sunmadıklarını vurguladı.

Bazı bariz durumların ortada olduğunu da dile getiren Tedesco, "Fred, İsmail, Jayden gibi isimlerin yokluğu gibi durumlar barizdir. Kadromuzdaki bütün oyunculara güveniyoruz. Ben ve ekibim en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz. Bu maçta Edson 8, Semedo 6 numara pozisyonuna geçti. Takım içinde güzel bir enerji ve birliktelik var. Zaman zaman acı çekebiliriz ama kolay olmuyor. Bize karşı oynamak kolay değil, bizi yenmek kolay değil. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Takımımın gösterdiği performanstan dolayı mutluyum. Avrupa her zaman zordur. Zagreb'te kaybetmiştik, bugün 1-1 berabere kaldık. Bugünkü maçı ve Plzen maçını kazanabilirdik. Eğer kazansaydık 4 puan daha fazlamız olurdu. Ama futbol bu ve bu gibi durumlar olabiliyor." açıklamasını yaptı.

Youssef En-Nesyri'nin oyundan çıkarken ıslıklanmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Tedesco, şunları söyledi:

"Bence onu performansından dolayı ıslıklamadılar. 1 gol kaçırmıştı oyundan çıkmadan önce. Futbol duygu oyunudur. Kendisi son maçta oynamamıştı çünkü milli takımdan dönmüştü. Son maçlarda sonradan girdiğinde her zaman iyi performans sergiledi. Oyun temposunun iyi olduğunu düşünüyorum. Onun yaptığı baskı ve arkaya koşular çok önemli. Elimizdeki üç forvetin özelliklerine bakınca Talisca sahte forvet gibi, Jhon pivot santrfor, En-Nesyri de koşucu bir oyuncu. Gösterdiği performanstan dolayı da mutluyum. Bu şekilde devam edecek."

Ferencvaros karşısında galibiyeti kaçırdıklarını da vurgulayan Tedesco, "Kazanmak istiyorduk. Önemli olan şey pozitif reaksiyon göstermek. Bugün 1-0 geriye düştükten sonra bunu yaptık. Değişikliklerin ardından fiziksel olarak daha da güçlü hale geldiler. Asla inancımızı kaybetmedik. Bugün galibiyete daha yakın olan tarafın biz olduğunu düşünüyorum. Böyle bir maçı tecrübe etmek güzel bir duyguydu." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
