Fenerbahçe'de ilk yarının en hırçın oyuncusu Jayden Oosterwolde
Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunun ilk yarısında en fazla kart gören futbolcusu Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde oldu. Oosterwolde, 4 sarı kart ve 1 kırmızı kartla ligdeki en hırçın oyuncu ünvanını kazandı.
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe'nin en "hırçın" futbolcusu, Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde oldu.
Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17. haftalık ilk yarısı sona ererken sarı-lacivertli ekipte forma giyen futbolculardan 18'i, 17 haftalık periyotta 40 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü.
Takımda tek kırmızı kart gören isim olan Jayden Oosterwolde, aynı zamanda 4 kez de sarı kartla cezalandırılırken bu sezon takımını lig maçlarında 2 kez yalnız bıraktı.
Sarı kart raporu
Fenerbahçe'de ilk yarıda 4 futbolcu sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.
1 kırmızı kart, 4 sarı kart gören Jayden Oosterwolde'yi 5'er sarı kart gören Milan Skriniar, İsmail Yüksek ve Nelson Semedo takip etti.
Jayden Oosterwolde 2, Milan Skriniar, Nelson Semedo ve İsmail Yüksek ise birer maçta cezaları sebebiyle forma giyemedi.
Archie Brown ve Edson Alvares 3'er, Jhon Duran, Ederson ve Kerem Aktürkoğlu 2'şer, Youssef En-Nesryi, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Tarık Çetin, Levent Mercan, Fred, Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci de 1'er kez sarı kartla cezalandırılan oyuncular oldu.
Kart tablosu
Fenerbahçe'de bu sezon Süper Lig maçlarında futbolcuların gördüğü kart sayıları şöyle:
|Futbolcu
|Maç
|Kırmızı kart
|Sarı kart
|Jayden Oosterwolde
|15
|1
|4
|Milan Skriniar
|16
|-
|5
|İsmail Yüksek
|15
|-
|5
|Nelson Semedo
|12
|-
|5
|Archie Brown
|15
|-
|3
|Edson Alvarez
|9
|-
|3
|Kerem Aktürkoğlu
|13
|-
|2
|Ederson
|11
|-
|2
|Jhon Duran
|8
|-
|2
|Youssef En-Nesryi
|15
|-
|1
|Fred
|16
|-
|1
|Marco Asensio
|13
|-
|1
|Dorgeles Nene
|11
|-
|1
|Levent Mercan
|10
|-
|1
|Mert Müldür
|9
|-
|1
|İrfan Can Kahveci
|8
|-
|1
|Bartuğ Elmaz
|5
|-
|1
|Tarık Çetin
|2
|-
|1