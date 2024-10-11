Fenerbahçe'nin stat ismi rekor paraya değişiyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Ülker ile olan stat isim sponsorluğu anlaşması 2025'te sona erecek. Ülker'in yeni bir teklif vermeyi düşünmediği belirtilirken Ali Koç'un hedefi Fenerbahçe'nin kasasına rekor bir gelir koymak.

TARİHİ ANLAŞMA İÇİN KOLLARI SIVADILAR

Sözcü'de yer alan habere göre, stat isim sponsorluğu için uluslararası şirketlerle de masaya oturan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 10 yıllık bir anlaşma planlıyor. Koç'un bu anlaşmadan beklediği toplam sponsorluk geliri ise 100 milyon dolar.

Ülker, 2015'te Aziz Yıldırım döneminde 10 yıl süreyle 90 milyon dolar karşılığında stadın isim hakkını almıştı. Ali Koç söz konusu rakama anlaşmayı yapabilirse, Aziz Yıldırım döneminde imzalanan rakamdan daha yüksek bir parayı kulübün kasasına koyacak.