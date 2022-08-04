Fenerbahçe'nin, Slovacko karşısındaki muhtemel ilk 11'i

Şampiyonlar Ligi'ne Dinamo Kiev mağlubiyetiyle veda eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Slovacko ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Slovacko maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Maç Exxen'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Ertuğrul

Osayi

Szalai

Gustavo

Ferdi

Crespo

Arao

Lincoln

Bruma

Rossi

Valencia

TÜM BİLETLER SATILDI

Dinamo Kiev mücadelesinde Ülker Stadyumu'nu tıklım tıklım dolduran Sarı-Lacivertli futbolseverler, yaşanan yenilgiye rağmen Avrupa Ligi'nde de takımını yalnız bırakmayacak. Slovacko mücadelesi öncesinde neredeyse tüm biletlerin satıldığı bilgisine ulaşıldı.