Fenerbahçe'nin, Slovacko karşısındaki muhtemel ilk 11'i
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Play-Off'a yükselme mücadelesi verecek. Sarı-Lacivertliler, 3. tur ilk maçında Slovacko ile bu akşam saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
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Şampiyonlar Ligi'ne Dinamo Kiev mağlubiyetiyle veda eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Slovacko ile karşı karşıya gelecek.
Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Slovacko maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Maç Exxen'den naklen yayınlanacak.
- Ertuğrul
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Dinamo Kiev mücadelesinde Ülker Stadyumu'nu tıklım tıklım dolduran Sarı-Lacivertli futbolseverler, yaşanan yenilgiye rağmen Avrupa Ligi'nde de takımını yalnız bırakmayacak. Slovacko mücadelesi öncesinde neredeyse tüm biletlerin satıldığı bilgisine ulaşıldı.