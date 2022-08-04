Fenerbahçe'nin, Slovacko karşısındaki muhtemel ilk 11'i - Haberler

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Fenerbahçe'nin, Slovacko karşısındaki muhtemel ilk 11'i

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Play-Off'a yükselme mücadelesi verecek. Sarı-Lacivertliler, 3. tur ilk maçında Slovacko ile bu akşam saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

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Şampiyonlar Ligi'ne Dinamo Kiev mağlubiyetiyle veda eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Slovacko ile karşı karşıya gelecek.

Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Slovacko maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Maç Exxen'den naklen yayınlanacak.

  • Ertuğrul
  • Osayi
  • Szalai
  • Gustavo
  • Ferdi
  • Crespo
  • Arao
  • Lincoln
  • Bruma
  • Rossi
  • Valencia

Dinamo Kiev mücadelesinde Ülker Stadyumu'nu tıklım tıklım dolduran Sarı-Lacivertli futbolseverler, yaşanan yenilgiye rağmen Avrupa Ligi'nde de takımını yalnız bırakmayacak. Slovacko mücadelesi öncesinde neredeyse tüm biletlerin satıldığı bilgisine ulaşıldı.

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

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