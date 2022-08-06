Fenerbahçe'nin Slovacko ile oynayacağı Avrupa Ligi rövanş maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Slovacko'ya konuk olacak. İlk maçı 3-0 kazanan temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya'da Play-Off için sahada olacak. 11 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak mücadele S Sport ve S Sport Plus'dan canlı yayınlanacak.
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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Çekya'nınSlovacko takımını 3-0 mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe, hafta içerisinde deplasmanda Play-Off için sahada olacak.
MAÇ HANGİ KANALDA?
Slovacko - Fenerbahçe maçı 11 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de, S Sport ve S Sport Plus'dan canlı yayınlanacak.
SLOVACKO GEÇİLİRSE RAKİP AUSTRİA WIEN
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3.Ön Eleme Turu'nu geçerse, Play-Off'ta Austria Wien ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Play-Off'ta Austria Wien'ı elerse UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.