Fenerbahçe'nin Slovacko ile oynayacağı Avrupa Ligi rövanş maçının yayınlanacağı kanal belli oldu - Haberler

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Fenerbahçe'nin Slovacko ile oynayacağı Avrupa Ligi rövanş maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Slovacko'ya konuk olacak. İlk maçı 3-0 kazanan temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya'da Play-Off için sahada olacak. 11 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak mücadele S Sport ve S Sport Plus'dan canlı yayınlanacak.

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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Çekya'nınSlovacko takımını 3-0 mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe, hafta içerisinde deplasmanda Play-Off için sahada olacak.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Slovacko - Fenerbahçe maçı 11 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de, S Sport ve S Sport Plus'dan canlı yayınlanacak.

SLOVACKO GEÇİLİRSE RAKİP AUSTRİA WIEN

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3.Ön Eleme Turu'nu geçerse, Play-Off'ta Austria Wien ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Play-Off'ta Austria Wien'ı elerse UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

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