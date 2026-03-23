Fenerbahçe, sermaye tavanını 31 milyar 250 milyon liraya çıkardı

Fenerbahçe'nin sermaye artış başvurusu kabul edildi. Kulübün kayıtlı sermaye tavanı 31 milyar 250 milyon liraya yükseltildi.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada Yönetim Kurulu'nun esas sözleşme tadili kararı çerçevesinde mevcut 6 milyar 250 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 31 milyar 250 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

Söz konusu değişiklik için gerekli yasal izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili bakanlığa başvuruda bulunulduğu, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın da başvuruyu onayladığı ifade edildi. - İSTANBUL

