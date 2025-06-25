Fenerbahçe'nin Sermaye Artırım Başvurusu Onaylandı
Sermaye Piyasası Kurulu, Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin 250 milyon TL mevcut sermayesini 1 milyar TL artırarak 1.25 milyar TL'ye çıkarma başvurusunu onayladı. Artırılan sermaye, bedelli olarak halka arz edilecek.
SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK), Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin bedelli sermaye artırım başvurusunu onayladı.
Buna göre şirketin 250 milyon TL olan mevcut sermayesi, 1 milyar TL artışla 1 milyar 250 milyon TL'ye çıkarılacak. Artırılan sermayenin tamamı bedelli olarak gerçekleştirilecek. Payların satış türü ise "halka arz" olarak duyuruldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor