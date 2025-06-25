Fenerbahçe'nin Sermaye Artırım Başvurusu Onaylandı

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK), Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin bedelli sermaye artırım başvurusunu onayladı.

Buna göre şirketin 250 milyon TL olan mevcut sermayesi, 1 milyar TL artışla 1 milyar 250 milyon TL'ye çıkarılacak. Artırılan sermayenin tamamı bedelli olarak gerçekleştirilecek. Payların satış türü ise "halka arz" olarak duyuruldu.