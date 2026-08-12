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Fenerbahçe'nin rakibi Lyon oldu

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FENERBAHÇE’NİN UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı rakip Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu.

FENERBAHÇE'NİN UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı rakip Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında Sparta Prag'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Olympique Lyon, rövanş karşılaşmasında Çekya ekibini konuk etti. Fransız temsilcisi, sahadan 3-0 galip ayrılarak play-off turuna yükseldi. Olympique Lyon'a turu getiren golleri 20'nci dakikada Ernest Nuamah, 66'ncı dakikada Ashley Maitland-Niles ve 72'nci dakikada Tyler Morton kaydetti. Bu sonucun ardından Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi oldu.

Fenerbahçe ile Olympique Lyon, play-off turundaki ilk mücadelede 18 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek. İki ekip arasındaki rövanş müsabakası ise 26 Ağustos'ta oynanacak. Eşleşmede üstünlük sağlayan takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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