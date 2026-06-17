Haberler

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze ile eşleşti

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze ile eşleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşti. İlk maç 21-22 Temmuz'da Kadıköy'de, rövanş 28-29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak.

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Polonya temsilcisi Gornik Zabrze oldu. Sarı-lacivertliler, eşleşmenin ilk maçını 21-22 Temmuz tarihlerinde evinde, rövanş karşılaşmasını ise 28-29 Temmuz tarihlerinde deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk karşılaşmayı 21-22 Temmuz tarihlerinde Kadıköy'de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 28-29 Temmuz tarihlerinde Polonya'da gerçekleştirilecek.

Gornik Zabrze'nin geçen sezonki performansı

Polonya ekibi Gornik Zabrze, 2025-2026 sezonunu 56 puanla averajla 3. bitirdi. Polonya Kupası'nda ise finalde Rakow'u 2-0 mağlup ederek 54 yıl sonra Polonya Kupası'nı müzesine götürdü. Kariyerinde Galatasaray ve Antalyaspor formaları da giyen Alman forvet Lukas Podolski de sezonu Zabrze ekibinde tamamladı.

Ligde son şampiyonluğunu 1987-1988 sezonunda elde eden Gornik Zabrze'nin Ekstraklasa'da 14 şampiyonluğu bulunuyor. Gornik Zabrze, Avrupa kupalarında son olarak 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi elemelerinde boy gösterdi.

Takımı çalıştıran Teknik Direktör Michal Gasparik, Fenerbahçe ile daha önce 2 kez karşılaştı. 2023-2024 sezonunda Slovak ekibi Spartak Trnava'yı çalıştırırken, sarı-lacivertlilerle grup aşamasında oynadığı 2 maçta da mağlubiyet yaşadı.

Polonya takımlarıyla 4 maç yaptı

Fenerbahçe, Polonya takımlarıyla daha önce 4 maç yaptı. Sarı-lacivertliler, 70'li yıllarda Ruch Chorzow ile iki farklı turnuvada eşleşti ve rakibine karşı 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi

Özgür Özel dediğini yaptı! Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak hamle

Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi

Kritik toplantıya saatler kala flaş gelişme! CHP'de vekil sayısı düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görevden alınan TRT spikerinin maç öncesi videosu ortaya çıktı

Olacaklardan habersizken çektiği video ortaya çıktı
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu

Sizce bu normal mi? Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Kafa kafaya çarpıştılar! Lüks otomobilden geriye hurda yığını kaldı

Kafa kafaya çarpıştılar! Lüks otomobilden geriye hurda yığını kaldı
Muhittin Böcek'in iki şoförü tahliye edildi

Muhittin Böcek'in iki şoförü tahliye edildi
Duruşma hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören

Duruşma hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı

Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Erdoğan el attı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı

Denizin ortasında olup biteni görenler telefona sarıldı