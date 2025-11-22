Haberler

Fenerbahçe'nin Rizespor Maçı Kadrosu Belli Oldu

Güncelleme:
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için kamp kadrosunu açıkladı. Nelson Semedo ve Sebastian Szymanski kadroda yer almadı. Teknik direktör Domenico Tedesco tarafından belirlenen 21 kişilik kadroda çeşitli oyuncular yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kart cezası bulunan Nelson Semedo ile milli takımdan sakat dönen Sebastian Szymanski, maç kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco tarafından belirlenen 21 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
