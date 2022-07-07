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Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabı erişim probleminin ardından tekrar açıldı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Yoğun bir gündem yaşayan Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabına ulaşılamıyor. Sarı lacivertli kulüpten bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

5 yıldızlı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturan ve son günlerin en çok konuşulan takımlarından biri olan Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabına ulaşılamıyor.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Resmi Instagram hesabına ulaşılamayan sarı lacivertli kulüpten bu konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yakın bir zamanda kulübün resmi hesaplar üzerinden açıklama yapması bekleniyor. Taraftarlar, Twitter hesabı üzerinden açıklama yapılmasını bekliyor. Twitter hesabında bulunan son gönderi ise sezon hazırlıklarının devam ettiği üzerine yapılan paylaşım olarak göze çarptı.

Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabına ulaşılamıyor! Sarı lacivertli ekipten henüz açıklama gelmedi

ERİŞİM SAĞLANDI

1 saate yakın süreyle ulaşılamayan Fenerbahçe resmi Instagram hesabına erişim sağlandı.

Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabı erişim probleminin ardından tekrar açıldı

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

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