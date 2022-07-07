Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabı erişim probleminin ardından tekrar açıldı

5 yıldızlı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturan ve son günlerin en çok konuşulan takımlarından biri olan Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabına ulaşılamıyor.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Resmi Instagram hesabına ulaşılamayan sarı lacivertli kulüpten bu konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yakın bir zamanda kulübün resmi hesaplar üzerinden açıklama yapması bekleniyor. Taraftarlar, Twitter hesabı üzerinden açıklama yapılmasını bekliyor. Twitter hesabında bulunan son gönderi ise sezon hazırlıklarının devam ettiği üzerine yapılan paylaşım olarak göze çarptı.

ERİŞİM SAĞLANDI

1 saate yakın süreyle ulaşılamayan Fenerbahçe resmi Instagram hesabına erişim sağlandı.