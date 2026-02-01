Haberler

Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest 10 kişiyle yıkılmadı

Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest 10 kişiyle yıkılmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest, uzun süre 10 kişi oynadığı mücadelede Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

  • Nottingham Forest, Crystal Palace ile oynadığı maçta 45. dakikada Neco Williams'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
  • Nottingham Forest, Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 26'ya yükseltti.
  • Crystal Palace, maçtan sonra puanını 29'a yükseltti.

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

NOTTINGHAM 10 KİŞİYLE YIKILMADI

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekibi Nottingham Forest, 5. dakikada Morgan Gibbs-White ile öne geçti. Nottingham, 45. dakikada Neco Williams'ın gördüğü kırmızı kartla birlikte 10 kişi kaldı. Penaltı kazanan Crystal Palace, 45+2. dakikada Ismail Sarr ile skora denge getirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında kalesini iyi savunan Nottingham, 1 puanla sahadan ayrıldı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest, puanını 26'ya, Crystal Palace ise 29'a yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Nottingham Forest, Leeds United'a konuk olacak. Crystal Palace, Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı

İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı

Yeni takımına imzayı attı
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama

Serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı

Yeni takımına imzayı attı
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Fenerbahçe, Galatasaray'ı zorlu derbide devirdi

Derbide kazanan 5 sayı farkla belli oldu