Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest 10 kişiyle yıkılmadı

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

NOTTINGHAM 10 KİŞİYLE YIKILMADI

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekibi Nottingham Forest, 5. dakikada Morgan Gibbs-White ile öne geçti. Nottingham, 45. dakikada Neco Williams'ın gördüğü kırmızı kartla birlikte 10 kişi kaldı. Penaltı kazanan Crystal Palace, 45+2. dakikada Ismail Sarr ile skora denge getirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında kalesini iyi savunan Nottingham, 1 puanla sahadan ayrıldı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest, puanını 26'ya, Crystal Palace ise 29'a yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Nottingham Forest, Leeds United'a konuk olacak. Crystal Palace, Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.