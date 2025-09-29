Haberler

Fenerbahçe'nin Oyun Kurucusu Arturs Zagars Sakatlandı

Fenerbahçe, erkek basketbol takımının Letonyalı oyun kurucusu Arturs Zagars'ın, TOFAŞ ile oynanan maçta kasık sakatlığı nedeniyle tedaviye alındığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı forması giyen Letonyalı oyun kurucu Arturs Zagars'ın sakatlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arturs Zagars'ın, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında 27 Eylül Cumartesi günü TOFAŞ ile oynanan maçta kasık bölgesinden sakatlandığı kaydedildi.

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından 25 yaşındaki oyun kurucuda ikinci evre kas yaralanması tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
