Haberler

Fenerbahçe'nin önünde durabilene aşk olsun! 14 yıl sonra inanılmazı başardılar

Spor Haberleri

Sezona harika başlayan Fenerbahçe, 10 resmi maçın tamamını kazandı. Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonundan bu yana ilk kez Süper Lig'de oynadığı ilk 4 resmi maçı da kazandı.

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 2023-2024 sezonuna fırtına gibi başladı. Sarı-lacivertliler, ligde 14 yıl sonra 4'te 4 yaptı.

DAUM'DAN SONRA İLK

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonunda Christoph Daum yönetiminde Süper Lig'de 4'te 4 yapmıştı. Sarı-lacivertliler aynı başarıyı bu sezon İsmail Kartal'ın liderliğinde gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin önünde durabilene aşk olsun! 14 yıl sonra inanılmazı başardılar

10 RESMİ MAÇI DA KAZANDILAR

Avrupa ve Süper Lig olmak üzere 10 resmi maça çıkan sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların hiçbirinde mağlubiyet ve beraberlik yaşamadı.

Fenerbahçe'nin önünde durabilene aşk olsun! 14 yıl sonra inanılmazı başardılar

Kaynak: Haberler.com / Spor

İsmail Kartal Edin Dzeko Fenerbahçe Spor Haberler

title