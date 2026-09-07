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Fenerbahçe'de Olimpiyat Akademisi projesinde ilk adım

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Fenerbahçe, Dereağzı Tesisleri'ndeki Metin Aşık Kamp Binası'nın yıkımına başladı. Yeni bina, futbol akademisi ve kadın futbol takımı için kullanılacak; proje kapsamında sosyal ve teknik alanlar da inşa edilecek.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nin yenileme ve dönüşüm projesi kapsamında hayata geçirilecek Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Olimpiyat Akademisi Projesi'nde ilk adım atıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerin yenileme ve dönüşüm projesi kapsamında yeniden inşa edileceği duyurulan Metin Aşık Kamp Binası'nın yıkımına başlandı.

Kamp binası tamamlanmasının ardından futbol akademisi ve kadın futbol takımının kullanımına sunulacak.

Yeni kamp binasında sporcuların antrenman yapabilecekleri, konaklayabilecekleri ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanların yanı sıra teknik ekip ve sağlık ekibinin kullanımına yönelik bölümler yer alacak.

Dereağzı'nda aşama aşama hayata geçirilecek Olimpiyat Akademisi Projesi kapsamında zemin iyileştirmeleri, yapıların yeniden inşası gibi adımlar atılacak. Projede her şube için yeterli sayıda barınma ve sosyal alanlar yer alıyor.

Kaynak: AA
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