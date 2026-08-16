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Fenerbahçe-Lyon maçının hakemleri açıklandı

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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk maçını yönetecek hakemler belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk maçını yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'nın açıklamasına göre Fenerbahçe'nin, evinde Fransa ekibi Olimpik Lyon ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski yönetecek.

Jablonski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Eduard Beitinger ve Eric Müller yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Tobias Reichel olacak.

Müsabakada VAR'da Christian Dingert, AVAR'da ise Pascal Müller görev yapacak.

Fenerbahçe, Olimpik Lyon'la ilk maçı 18 Ağustos'ta sahasında, rövanş mücadelesini ise 26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Turu geçen takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılacak.

Kaynak: AA
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