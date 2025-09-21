Fenerbahçe'nin Olağanüstü Genel Kurulunda Oy Kullanma Süreci Başladı

Haberler

Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda oy kullanma işlemleri başladı. 49 bin 268 üyenin katılabileceği kongrede mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran arasında kıyasıya bir yarış söz konusu.

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda oy kullanma işlemi başladı.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurul için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak sandıkların açılmasını bekledi.

Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimde 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Kongre üyeleri, alanda kurulan 50 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.

Ali Koç 29, Sadettin Saran ise 37 numaralı sandığa oyunu atacak.

Kongrede Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için ise sarı pusula kullanılıyor.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
