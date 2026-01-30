Haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu maç takvimi belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacak. İlk maç 19 Şubat'ta Fenerbahçe'nin evinde, rövanş maçı ise 26 Şubat'ta Nottingham'da oynanacak.

Fenerbahçe'nin de İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda maç takvimi açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile yapacağı ilk maçı evinde 19 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynayacak.

Deplasmandaki rövanş maçı ise 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçlarının takvimi şu şekilde:

19 Şubat Perşembe:

20.45 Fenerbahçe-Nottingham Forest (İngiltere)

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Genk (Belçika)

20.45 PAOK (Yunanistan)- Celta Vigo (İspanya)

20.45 Brann (Norveç)-Bologna (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Stuttgart (Almanya)

23.00 Lille (Fransa)- Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya)

23.00 PFC Ludogorets (Bulgaristan)-Ferencvaros (Macaristan)

Rövanş maçlarının programı ise şöyle:

26 Şubat Perşembe:

20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Panathinaikos (Yunanistan)

20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Ludogorets (Bulgaristan)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Lille (Fransa)

20.45 Stuttgart (Almanya)-Celtic (İskoçya)

23.00 Bologna (İtalya)-Brann (Norveç)

23.00 Genk (Belçika)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Nottingham Forest (İngiltere)-Fenerbahçe

23.00 Celta Vigo (İspanya)-PAOK (Yunanistan)

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

3.5 aylık mücadeleyi kaybetti! Fatih Ürek'ten acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

Çıtayı gökyüzüne çıkardı! Ünlü oyuncunun aradığı kriter gündem oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı

Yaprak dökümü sürüyor! Fenerbahçe'de ayrlık resmen açıklandı
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

Çıtayı gökyüzüne çıkardı! Ünlü oyuncunun aradığı kriter gündem oldu
Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı

Faciadan dönüldü! Süper Lig devinin takım otobüsüne saldırı
Türk girişimciye ABD'de dolandırıcılık suçlaması

Forbes listesine giren Türk girişimciye ABD'de ağır suçlama