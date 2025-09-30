Haberler

Fenerbahçe'nin Nice ile Maçının Hakemi Belirlendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 Ekim Perşembe günü Nice'i konuk edecek. Maç Srdjan Jovanovic tarafından yönetilecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 2 Ekim Perşembe günü Fransa'nın Nice ekibini konuk edeceği maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.

Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
