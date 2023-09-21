Fenerbahçe'nin Miguel Crespo, Avrupa kupalarında ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Nordsjaelland'a karşı kaydettiği golle Avrupa kupalarında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Uefa Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, Portekizli futbolcu Miguel Crespo takımının ilk golünü attı. 2021-2022 sezonunda Portekiz'in Estoril takımından transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 1'i Süper Lig, 4'ü Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 5 maçta görev yaptı.

Crespo, öte yandan kariyerinin Avrupa kupalarındaki ilk golü Konferans Ligi'nde attı.

Mücadeleye 11'de başlayan başarılı orta saha oyuncusu, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL