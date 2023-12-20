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Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi liderliği sürdürdü

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Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Kayserispor maçında hat-trick yaparak takımının derbi öncesi galibiyetinde önemli rol oynadı.

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Kayserispor maçında hat-trick yaparak takımının derbi öncesi galibiyetinde önemli rol oynadı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşırken, sahadan 4-3 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi hat-trick yaparken, diğer gol Cengiz Ünder'den geldi. Bu galibiyetle puanını 43'e yükselten Fenerbahçe, liderliğini sürdürürken üst üste 4. galibiyetini elde etti. Müsabakaya İrfan Can Kahveci'nin yerine hücum hattında 11'de başlayan Cengiz Ünder, 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Milli futbolcu bu sezon ilk kez gol sevinci yaşarken, ligde 3. kez 11'de maça başladı.

Bu sezon Süper Lig'de 8 müsabakada forma şansı bulan ancak ilk kez 11 başlayan Michy Batshuayi, Kayserispor filelerini 3 kez havalandırdı. Belçikalı forvet, geçtiğimiz sezon oynanan İstanbulspor maçında da hat-trick yaparken, sarı-lacivertli formayla ikinci kez bu başarıyı tekrarladı. 30 yaşındaki futbolcu, ligdeki ilk gollerini bu maçta atarken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise takımı adına 5 gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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