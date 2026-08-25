Fenerbahçe Lyon Maçı Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın deplasmanda Fransız ekibi Lyon ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın TSİ 22.00'de Lyon'a konuk olacak. Sarı-lacivertli kafile, saat 13.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Fransa'ya hareket edecek. Teknik Direktör İsmail Kartal ile bir futbolcu, TSİ 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı OL Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Fenerbahçe, TSİ 19.30'da OL Stadyumu'nda gerçekleştireceği antrenmanın ilk bölümünü basına açık yaparak Lyon maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Lyon karşılaşması kamp kadrosu da belli oldu. Trendyol Süper Lig'de oynanan Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu ile Marco Asensio kafilede yer almadı. Sakatlıkları devam eden Mert Günok ve Çağlar Söyüncü de kadroda bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerin, Lyon maçı kadrosu şu şekilde:

"Ederson Moraes, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı