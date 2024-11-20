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Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent, dünya devine transfer oluyor

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Kanat transferi yapmak isteyen Ajax, Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent'e talip oldu. Dev kulüp, bonservisi elinde olan Kent'i fırsat transferi olarak görüyor. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki İngiliz futbolcunun sözleşmesini 16 Ekim'de feshetmişti.

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve sezon ortasında sözleşmesi feshedilen Ryan Kent için çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

AJAX PEŞİNE DÜŞTÜ

Hollanda basınında yer alan habere göre Ajax; Ryan Kent'in peşine düştü. Mika Godts'un sakatlığı sonrası kanat oyuncusu arayışına giren Hollanda devi için 28 yaşındaki İngiliz futbolcunun fırsat transferi olduğu vurgulandı. Haberde ayrıca, Kent'in hızlı ve iki ayağını da oldukça iyi kullanan bir futbolcu olduğundan bahsedildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2023 yazında bedelsiz olarak Rangers'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent, ne İsmail Kartal ne de Jose Mourinho tarafından tercih edilmedi. Forma şansı bulmakta ve takıma adapte olmakta zorlanan İngiliz yıldız, sarı-lacivertli formayı tüm kulvarlarda toplamda 19 kez giydi. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Kent'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 16 Ekim'de feshedilmişti.

Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent, dünya devine transfer oluyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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