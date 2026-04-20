Fenerbahçe'nin kupadaki Konyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kamp kadrosunda Edson Alvarez, Marco Asensio ve Dorgeles Nene yer almadı.

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosunda bulunan oyuncular şöyle:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif.

TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe arasında MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.