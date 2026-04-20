Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.30'da Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşmanın kamp kadrosu da açıklandı. Sakatlıkları devam eden Edson Alvarez ile Marco Asensio kadroda yer almazken, Dorgeles Nene de listeye dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin, Konyaspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:

"Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca ve Sidiki Cherif." - İSTANBUL

