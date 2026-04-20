Haberler

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile oynayacağı maç için kamp kadrosunu belirledi. Sakat oyuncular Edson Alvarez ve Marco Asensio kadroda yer almazken, Dorgeles Nene de listeye dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.30'da Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşmanın kamp kadrosu da açıklandı. Sakatlıkları devam eden Edson Alvarez ile Marco Asensio kadroda yer almazken, Dorgeles Nene de listeye dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin, Konyaspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:

"Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca ve Sidiki Cherif." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

