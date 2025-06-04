Fenerbahçe'nin Kırmızı Kartı Mert Müldür'den

Fenerbahçe'nin Kırmızı Kartı Mert Müldür'den
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de en fazla sarı kart gören oyuncu Sofyan Amrabat oldu. Takımda kırmızı kart gören tek isim ise Mert Müldür'dü.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de kırmızı kart gören tek isim milli savunmacı Mert Müldür oldu.

Sarı-lacivertli takımda bu sezon Süper Lig'de 30 isim görev alırken, bu oyuncuların 24'ü en az 1 kez sarı kartla uyarıldı.

Fenerbahçe sezonu 81 sarı ve 1 kırmızı kartla tamamlarken, hakemlerin 9 defa sarı kart gösterdiği Faslı orta saha Sofyan Amrabat en çok kart gösterilen isim olarak ön plana çıktı.

Amrabat'ı, 8 sarı kartla Fred, 7 sarı kartla Alexander Djiku ve 6 sarı kartla İsmail Yüksek izledi.

Jose Mourinho'nun ekibinde bu sezon tek kırmızı kartı ise Mert Müldür gördü.

6 isim kartsız tamamladı

Fenerbahçe'de bu sezon 6 futbolcu kart cezasına çarptırılmadı.

Sarı-lacivertlilerde kaleciler Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat ve Osman Ertuğrul Çetin'in yanı sıra savunma oyuncular Yusuf Akçiçek ve Levent Mercan ile golcü isim Cenk Tosun, sezonu kart görmeden tamamladı.

Görülen kartlar

Fenerbahçe'de bu sezon Süper Lig maçlarında süre alan futbolcuların kart sayıları şöyle:

FutbolcuMaçSarı kartKırmızı kart
Sofyan Amrabat269-
Fred Rodrigues318-
Alexander Djiku257-
İsmail Yüksek206-
Mert Müldür2921
Filip Kostic275-
Çağlar Söyüncü255-
Sebastian Szymanski354-
İrfan Can Kahveci264-
Youssef En-Nesyri344-
Anderson Talisca163-
Allan Saint-Maximin203-
Mert Hakan Yandaş133-
Samet Akaydın53-
Jayden Oosterwolde83-
Milan Skriniar162-
Bright Osayi-Samuel252-
Dusan Tadic352-
Diego Carlos41-
Bartuğ Elmaz21-
Rodrigo Becao111-
Oğuz Aydın251-
Edin Dzeko351-
Cengiz Ünder31-
Dominik Livakovic22--
İrfan Can Eğribayat13--
Osman Ertuğrul Çetin2--
Yusuf Akçiçek9--
Levent Mercan11--
Cenk Tosun12--
Toplam

811

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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