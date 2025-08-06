Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular
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Kerem Aktürkoğlu transferinde Benfica ve Fenerbahçe, arasında ileri düzeyde görüşmeler devam ediyor. Benfica'nın Kerem transferinden 22 ila 25 milyon euro arasında bir bonservis kazanması bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmek için girişimlerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ BONSERVİS

Record'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için ileri düzeyde görüşmeleri sürdürüyor. Haberde, Sarı-lacivertlilerin milli yıldızın transferini noktalamak istediği ve Benfica'nın da Kerem'den 22 ila 25 milyon euro arasında bonservis geliri elde edeceği belirtildi.

KADRODA YOK

Kerem Aktürkoğlu, sakatlığı nedeniyle takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Nice ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almıyor.

SEZON PERFORMANSI

Benfica'ya geçen sezon transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde 54 maçta 16 gol attı ve 13 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAdanalı volkan:

gs amma kıskandı yanlız whajsj

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Haber YorumlarıMGk:

Dostum emin ol kıskanma değil konu para olunca tüm değerlerin yok sayılması kızdırıyor yoksa bize geri gelse yedek oturur kimi kesecek biz de

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Haber YorumlarıAmokachi:

O "yanliz" diye yazilmaz. "Yalniz" diye yazilir. Egitimsiz cahiliye doneminden firlamis idiot.

yanıt8
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Haber YorumlarıHakan Base:

mahale maçını özlemiş

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıOsman Akman:

kendini bitirmeye geliyor...

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