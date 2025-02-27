Fenerbahçe'nin kasasına rekor gelir! Paraları koyacak yer bulamayacaklar

Süper Lig devi Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki sezon yeni bir hamle yapacağı öğrenildi. Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, Ali Koç ve yönetiminin yeni sezon için rekor bir gelir peşinde olduğunu ve kasaya girecek paranın çok fazla olduğunu ifade etti.

150 MİLYON EURO

Serdar Ali Çelikler, "Fenerbahçe yönetiminin inşaat dışında bir projesi daha varmış. Sponsorlardan gelecek paralar var, yöneticilerin 'pamuk eller cebe' diyeceği bir dönem olacak. Fenerbahçe gelecek sezon 100-150 milyon euroluk bir bütçeyi yönetim kuruluna sunacak." dedi.