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Fenerbahçe'nin kasasına rekor gelir! Paraları koyacak yer bulamayacaklar

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Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon kasasına rekor bir gelir gireceği öğrenildi. Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, Ali Koç ve yönetiminin yeni sezon için 150 milyon euroluk bir gelir peşinde olduğunu belirtti. Yönetimin inşaat dışında bir projesi daha olduğunu ve sponsorlardan gelecek paralarla birlikte bu rekor gelirin elde edileceğini ifade etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki sezon yeni bir hamle yapacağı öğrenildi. Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, Ali Koç ve yönetiminin yeni sezon için rekor bir gelir peşinde olduğunu ve kasaya girecek paranın çok fazla olduğunu ifade etti.

150 MİLYON EURO

Serdar Ali Çelikler, "Fenerbahçe yönetiminin inşaat dışında bir projesi daha varmış. Sponsorlardan gelecek paralar var, yöneticilerin 'pamuk eller cebe' diyeceği bir dönem olacak. Fenerbahçe gelecek sezon 100-150 milyon euroluk bir bütçeyi yönetim kuruluna sunacak." dedi.

Fenerbahçe'nin kasasına rekor gelir! Paraları koyacak yer bulamayacaklar
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıcarlosdavinci:

helal olsun kazanç için yönetim ellerinden gerekeni neyse yapıyor.

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Haber YorumlarıSeko:

Alırlar 2 3 veteran futbolcu o parayıda hiç ederler

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Hoşaf soğutucular yine iş başında. ver çoşkuyu

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Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Al sağdan soldan ve taraftardan ama yıllarca koyun gibi güt... Verdiğiniz bir şey de yok boş konusmadan baska

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Haber YorumlarıAdnan Ates:

taraftarı uyutma taktikleri rakibin korneri yok seneye 150 milyon hazır şampiyon alacağız

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Haber YorumlarıSer_hat:

Vallahi yalan...

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