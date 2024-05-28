Fenerbahçe'nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz
Süper Lig'i bu sezon da 2. sırada bitiren ve şampiyonluk hasretini dindiremeyen Fenerbahçe'de takım kaptanları Dzeko ve Tadic'in yönetime, "İsmail Kartal varsa, biz yokuz" şeklinde rest çektikleri öne sürüldü.
Büyük umutlarla başladığı ve 99 puan topladığı Süper Lig'i bu sezon da 2. sırada bitiren ve sezonu kupa alamadan kapatan Fenerbahçe'de moraller hayli bozuk.
İSMAİL KARTAL VE OYUNCULAR ARASINDA KRİZ VAR
Kaçan şampiyonlukta taraftarların büyük tepkisini alan takımın teknik direktörü İsmail Kartal ile oyuncular arasında da krizler yaşanıyor.
RESTİ ÇEKTİLER: İSMAİL KARTAL VARSA BİZ YOKUZ
Takımın kaptanlarıdan Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in sarı-lacivertli yönetime resti çekerek,"İsmail Kartal varsa, biz yokuz" şeklinde rest çektikleri öne sürüldü. Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinin, Kartal'ın devam etmesi halinde takımdan ayrılmayı düşündüğü iddiaları var.