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Fenerbahçe'nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz

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Süper Lig'i bu sezon da 2. sırada bitiren ve şampiyonluk hasretini dindiremeyen Fenerbahçe'de takım kaptanları Dzeko ve Tadic'in yönetime, "İsmail Kartal varsa, biz yokuz" şeklinde rest çektikleri öne sürüldü.

Büyük umutlarla başladığı ve 99 puan topladığı Süper Lig'i bu sezon da 2. sırada bitiren ve sezonu kupa alamadan kapatan Fenerbahçe'de moraller hayli bozuk.

İSMAİL KARTAL VE OYUNCULAR ARASINDA KRİZ VAR

Kaçan şampiyonlukta taraftarların büyük tepkisini alan takımın teknik direktörü İsmail Kartal ile oyuncular arasında da krizler yaşanıyor.

RESTİ ÇEKTİLER: İSMAİL KARTAL VARSA BİZ YOKUZ

Takımın kaptanlarıdan Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in sarı-lacivertli yönetime resti çekerek,"İsmail Kartal varsa, biz yokuz" şeklinde rest çektikleri öne sürüldü. Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinin, Kartal'ın devam etmesi halinde takımdan ayrılmayı düşündüğü iddiaları var.

Fenerbahçe'nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz

Kaynak: Haberler.com / Spor

İsmail Kartal Dusan Tadic Edin Dzeko Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Bülent Türkmen:

Siz zaten yoksunuz emekli olma yaşınız çoktan geçti

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3
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baklavacı çeto :

bence de kulübün kapısına kepenk indirin kapatıp gidin hem siz hem yöneticiler. PAYDOS

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Erkan Yıldız:

Hacım sana güle güle sıradaki kim acaba

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1
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Sinan Bulduk:

Ders bitti , dissmiss :D

8
0
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hüseyin akgül:

allahım sen fenevbahçenin başından ali koç ve ismail kartalı eksik etme inşallah .

5
3
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